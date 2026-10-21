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Kaynak: Haber Merkezi

Getty Images, ABD'nin Delaware eyaletindeki iflas mahkemesine başvurarak Chapter 11 kapsamında iflas koruma sürecini başlattı. Şirket, bu adımla daha önce alacaklılarla üzerinde anlaşmaya varılan finansal yeniden yapılandırma planını uygulamaya koyacak.

Yeniden yapılandırma kapsamında Getty ailesi ve Koch Equity Development tarafından şirkete 533 milyon dolara kadar yatırım yapılması planlanıyor. Ayrıca 270 milyon dolarlık teminatsız tahvil borcunun kapatılması ve diğer borçların ödeme koşullarının iyileştirilmesi öngörülüyor.

Getty Images CEO'su Craig Peters, şirketin normal faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek sürecin mali yapıyı güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

TOPLAM BORCU 2,1 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTI

Şirket, ikinci çeyrekte 85,8 milyon dolar net zarar açıklarken, haziran sonu itibarıyla toplam borcu yaklaşık 2,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Getty Images'ın yeniden yapılandırmayı yıl sonuna kadar tamamlaması, halka açık şirket statüsünden çıkarak Getty ailesi ile Koch Equity Development'ın kontrolünde özel bir şirkete dönüşmesi bekleniyor.