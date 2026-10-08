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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETSAM), geleneksel Türk el sanatlarının araştırılması, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalarını CRAFT İSTANBUL 7. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşturdu. Fuarda ayrıca Hasandağ yaylalarından Taşpınar halılarına uzanan geleneksel üretim kültürü ele alındı.

GELENEKSEL SANATLAR ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITILDI

Aksaray Üniversitesi, geleneksel Türk el sanatları alanındaki akademik ve uygulamalı çalışmalarını uluslararası bir organizasyonda tanıtma fırsatı buldu.

Üniversitenin Geleneksel Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETSAM), İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı’da düzenlenen CRAFT İSTANBUL 7. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı’na katıldı.

Geleneksel Türk el sanatlarının araştırılması, belgelenmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalar yürüten GETSAM, fuar kapsamında Aksaray Üniversitesini temsil etti.

GETSAM’IN ÇALIŞMALARI ZİYARETÇİLERE ANLATILDI

GETSAM Müdürü Öğr. Gör. Vildan Acar’ın koordinasyonunda, GETSAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Nazende Özkanlı’nın katılımıyla gerçekleştirilen programda, merkezin yürüttüğü çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verildi.

Fuardaki GETSAM standında geleneksel Türk el sanatlarının kültürel miras içerisindeki yeri anlatılırken, merkezin bu alandaki akademik araştırmaları ve uygulamaya dönük çalışmaları da tanıtıldı.

Özellikle geleneksel üretim kültürünün kayıt altına alınması, korunması ve günümüz tasarım anlayışıyla yeniden yorumlanması konularına dikkat çekildi.

HASANDAĞ’DAN TAŞPINAR’A UZANAN KÜLTÜREL MİRAS ELE ALINDI

Fuarın ikinci gününde GETSAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Nazende Özkanlı, “Koyunun Yününden Kadının İmeğine: Hasandağ Yaylalarından Taşpınar Halılarına” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, geleneksel yün üretiminden halı dokumacılığına uzanan süreç farklı yönleriyle değerlendirildi.

Hasandağ yöresinin kültürel dokusu, geleneksel yün üretim süreçleri, kadın emeğinin üretim kültüründeki rolü ve Taşpınar halılarının geleneksel üretim içerisindeki yeri panelin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Geleneksel üretimin yalnızca ortaya çıkarılan ürünlerden ibaret olmadığı, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi, beceri ve üretim alışkanlıklarını da kapsadığı vurgulandı.

KADIN EMEĞİNİN KÜLTÜREL MİRASTAKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Panelde özellikle kadın emeğinin geleneksel üretim kültüründeki yeri üzerinde duruldu.

Yün üretiminden dokumaya kadar uzanan geleneksel süreçlerin, yöresel yaşam biçimi ve toplumsal hafızayla birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Hasandağ yaylalarından Taşpınar halılarına uzanan üretim zincirinin, Aksaray’ın geleneksel kültürünün önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilirken, bu üretim biçimlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi değerlendirildi.

GELENEKSEL BİLGİ VE BECERİLERİN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

GETSAM’ın fuardaki katılımıyla birlikte, geleneksel Türk el sanatlarının yalnızca geçmişe ait kültürel unsurlar olarak değil, bilimsel araştırmalar ve çağdaş tasarım yaklaşımıyla geleceğe taşınabilecek yaşayan bir kültürel miras olarak ele alınmasına dikkat çekildi.

Bu kapsamda geleneksel üretim yöntemlerinin belgelenmesi, mevcut bilgi ve becerilerin kayıt altına alınması ve yeni kuşaklara aktarılması çalışmaların önemli başlıkları arasında gösterildi.

GETSAM STANDI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Fuarın üçüncü gününde GETSAM standında ziyaretçiler ağırlandı.

Ziyaretçilere geleneksel Türk el sanatları, kültürel mirasın korunması ve GETSAM tarafından yürütülen akademik ve uygulamalı çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Böylece Aksaray Üniversitesinin geleneksel el sanatları alanında oluşturduğu akademik birikim ve uygulama deneyimi, farklı şehirlerden ve farklı çalışma alanlarından gelen ziyaretçilerle paylaşılmış oldu.

ÜNİVERSİTE İLE KÜLTÜR-SANAT DÜNYASI ARASINDA KÖPRÜ

GETSAM’ın CRAFT İSTANBUL 7. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı’na katılımı, Aksaray Üniversitesinin geleneksel el sanatları alanındaki çalışmalarının daha geniş bir çevreye ulaştırılması açısından önemli bir platform oluşturdu.

Fuarda gerçekleştirilen panel ve tanıtım çalışmaları sayesinde geleneksel üretim kültürünün akademik bakış açısıyla ele alınmasının yanı sıra üniversite, kültür ve sanat çevreleri arasındaki etkileşimin geliştirilmesine de katkı sağlandı.

Aksaray Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmaların ulusal ve uluslararası platformlarda görünürlük kazanması, kentin geleneksel kültürel mirasının bilimsel çalışmalarla desteklenerek daha geniş kitlelere tanıtılması açısından da dikkat çekti.

GETSAM’ın fuar kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla, geleneksel Türk el sanatlarının korunması, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması ile çağdaş tasarım anlayışı arasında bağ kurulmasına katkı sağlandı.