Getir'in sahipleri ı Nazım Salur ve Serkan Borançılı, Mubadala'nın, şirketin yapılanma sürecinde kendilerine devredilmesi gereken varlıkları devretmediğini iddia etti. Dava, anlaşmazlık konusunda yetkili olan Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülecek.

“TAAHHÜT EDİLEN VARLIKLAR DEVREDİLMEDİ” İDDİASI

Kurucuların dava dilekçesine göre, Getir’in 2024’te başlattığı yeniden yapılanma sürecinde varlıkların ayrıştırılmasına ilişkin mutabakat sağlandı. Bu kapsamda bazı operasyonların Mubadala’ya devredilmesi, kalan varlıkların ise kurucuların kontrolünde yeni bir yapı altında toplanması planlandı. Ancak Salur ve Borançılı, Mubadala’nın taahhüt ettiği varlıkların önemli bölümünü devretmediğini ve bu nedenle ciddi finansal kayıplar yaşadıklarını öne sürüyor.

"510 MİLYONLUK VARLIK DEVREDİLMEDİ"

Dava dosyasında, yüksek değerli teknoloji ve finans varlıklarının başında gelen Getir Finance özellikle öne çıkıyor. Kurucular, geçen yıl yaklaşık 510 milyon dolar değer biçilen bu varlığın kendilerine devredilmediğini; buna karşın daha düşük karlılığa sahip bazı işlerin yönlendirilerek anlaşmanın dengesinin bozulduğunu savunuyor.

UBER SATIŞI SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ

Hukuki süreç, Mubadala’nın kısa süre önce Getir’in Türkiye’deki yemek dağıtım işini Uber’e 335 milyon dolar bedelle sattığını açıklamasının ardından hız kazandı. Kurucular, bu satışın da önceki mutabakatla çeliştiğini ve sözleşme ihlali niteliği taşıdığını iddia ediyor.

YENİDEN YAPILANMA PLANI NEYDİ?

Getir, Haziran 2024’te Mubadala’dan 250 milyon dolarlık nakit enjeksiyonu aldığını ve Türkiye’deki market operasyonlarının çoğunluk hissesinin fona geçtiğini duyurmuştu. Planlara göre; ABD merkezli FreshDirect gibi bazı varlıklar, kurucuların kontrolünde bağımsız bir şirket çatısı altında faaliyet gösterecekti. Kurucular ise fiiliyatta yalnızca “en az kârlı ve yükümlülükleri yüksek” varlıkların kendilerine bırakıldığını öne sürüyor.

KOMPLO VE SÖZLEŞME İHLALİ İDDİASI

Dava dilekçesinde, Mubadala’ya bağlı bazı kuruluşların anlaşmayı bertaraf etmek için birlikte hareket ettiği, Aralık 2024’te ise kuruculara önceki şartlardan “önemli ölçüde sapmış ve son derece dezavantajlı” yeni bir teklif sunulduğu ifade ediliyor.

Mubadala cephesi ise şu aşamada yorum yapmaktan kaçınırken, iddialara ilişkin resmi savunmanın ilerleyen süreçte mahkemeye sunulması bekleniyor.

12 MİLYAR DOLAR DEĞERLEMEYE ULAŞTI

2015’te Türkiye’de kurulan Getir, pandemi döneminde küresel ölçekte hızlı bir büyüme yakalayarak 2022’de yaklaşık 12 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Ancak yükselen faizler ve teknoloji hisselerindeki düşüşle birlikte şirket, ABD ve Avrupa’daki bazı pazarlardan çekilerek faaliyetlerini daraltma yoluna gitti.

Londra’daki dava, yalnızca Getir’in geleceğini değil; Türkiye çıkışlı teknoloji girişimlerinin küresel yatırımcılarla ilişkilerinde hukuki çerçevenin nasıl şekilleneceğini de yakından ilgilendiriyor.