Trabzonspor'da kariyerine yeni bir sayfa açan Muhammed Salah'ın kısa süre içerisinde gösterdiği performans gündem oldu.

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Steven Gerrard, uzun yıllar Liverpool forması giyen Mısırlı yıldızın Trabzonspor'daki performansını değerlendirdi.

Steven Gerrard'ın açıklamaları şu şekilde:

"Uzun zamandır görmeyi beklediğim şey buydu. Salah'ın her zaman zirvesinde olduğunu hisseden sadece ben miyim? Zaman gerçekten bir yanılsama gibi.

'TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK ADAYI OLMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜÇ'

Salah'ın takımda olması, Trabzonspor'un ligde şampiyonluk adayı olması için önemli bir güç olabilir. Yine ne kadar etkileyici bir performans ortaya koydu.

'ONU BAŞKA RENKLERDE GÖRMEK ACI VERİYOR'

Onu Liverpool forması yerine başka renklerde görmek acı veriyor. Geçen sezon bu zamanlarda evinde en zor konuşmalarımızdan birini yaptığımızı düşünüyorum. Salah bundan daha fazla saygıyı hak ediyor."