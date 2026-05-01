Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla belediye bünyesinde uzman diyetisyen hizmeti sunulmaya başlandığını duyurdu.

KİŞİYE ÖZEL BESLENME PROGRAMLARI

Proje kapsamında, belediye bünyesinde görev yapan uzman diyetisyenler, ilçe sakinlerinin fiziksel ihtiyaçlarına ve sağlık durumlarına uygun özel beslenme programları hazırlıyor. Uygulama ile toplumun her kesimine doğru beslenme bilincinin aşılanması hedefleniyor.

"SAĞLIKLI VE DOĞRU BESLENME ŞART"

Sağlıklı bir toplum inşa etmenin yolunun dengeli beslenmeden geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Burak Zencirci, çalışmanın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sağlıklı yarınlar için doğru beslenme büyük önem taşıyor. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren uzman diyetisyenlerimizle hemşehrilerimize özel beslenme programları oluşturuyor, sağlıklı bir geleceğe birlikte adım atıyoruz."



Belediyecilik hizmetlerinde toplum sağlığını ön plana aldıklarını belirten Zencirci, vatandaşların refahını artıracak benzer projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Germencik Belediyesi, bu hizmetle birlikte ilçe genelinde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı ve vatandaşların profesyonel destek almasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.