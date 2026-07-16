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Kaynak: DHA

Kaza, Germencik ilçesine bağlı Moralı Mahallesi Magnesia Antik Kent yakınlarında oldu. Ömer Faruk Köksal'ın kontrolünü yitirdiği 45 SA 0929 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan 2 yaralıyı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde eski savcı Ömer Faruk Köksal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yanındaki yaralanan eşi Aysel Köksal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köksal'ın tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.