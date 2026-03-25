Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında İran’a karşı yürütülen savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

Leavitt’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Eğer İran askeri olarak yenildiklerini ve yenilmeye devam edeceklerini fark edemezse, ABD Başkanı Donald Trump daha önce hiç almadıkları kadar sert bir darbe aldıklarından emin olacak.İran rejimi bir çıkış yolu arıyor, ezildiklerinin farkındalar. ABD Başkanı Donald Trump blöf yapmıyor. Cehennemi yaşatmaya hazır. İran yeniden yanlış hesap yapmamalı."

TRUMP MAYIS'TA ÇİN'E GİDECEK

Leavitt, daha önce Trump'ın nisan başında gerçekleştireceği açıklanan, ancak ABD ile İran arasındaki gerilim dolayısıyla ertelenen Çin ziyaretini 14-15 Mayıs tarihlerinde yapacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu yıl içerisinde ilerleyen aylarda Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.