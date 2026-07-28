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Futbol dünyasını sarsan iddiaların ardından UEFA, FIFA yönetimine yönelik şimdiye kadarki en sert açıklamalarından birine imza attı.

DÜNYA KUPASI HİSSELERİ SATILACAK İDDİASI

The Times ve Financial Times'ın haberlerine göre; FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın çoğunluk kontrolünü FIFA'da tutacak yeni bir yapı üzerinde çalışıyor.

İddiaya göre organizasyonun kalan hisselerinin bir bölümü FIFA'ya bağlı 211 üye federasyona, diğer bölümü ise özel yatırımcılara satılacak.

INFANTINO İÇİN YENİ GÖREV İDDİASI

Haberde, Gianni Infantino'nun 2031 yılında FIFA başkanlığının sona ermesinin ardından Dünya Kupası'nın "komiseri" olarak görev yapmasının planlandığı öne sürüldü.

Bu görevin, Infantino'ya önemli mali kazanç sağlayabilecek yeni bir yapı oluşturabileceği iddia edildi.

UEFA'DAN ÇOK SERT TEPKİ: 'FUTBOL FIFA'NIN SATACAĞI BİR VARLIK DEĞİL'

İddiaların ardından UEFA yazılı bir açıklama yayımlayarak plana sert tepki gösterdi:

"Bu, futbolun yönetiminden sorumlu kurumların asla aşmaması gereken bir çizgidir. UEFA bu konuyu son derece ciddiye almaktadır. Aynı ciddiyeti tüm ulusal futbol federasyonları da göstermelidir. Ligler, kulüpler, futbolcular, taraftarlar, hükümetler ve futbolun geleceğini önemseyen herkes de aynı sorumluluğu taşımalıdır.

Futbolun ruhu ve yönetimi alınıp satılacak bir ticari varlık değildir. Hele ki bundan kimin mali kazanç sağladığına dair hiçbir şeffaflık yokken, bu asla kabul edilemez.

Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Futbol, FIFA'nın satabileceği bir şey değildir."