Van genelinde yakalanan ve bir süredir Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetim altında tutulan göçmenlerin yasal işlemleri tamamlandı. Merkezdeki süreçleri sona eren Afganistan vatandaşları, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Van Ferit Melen Havalimanı’na nakledildi.

Havalimanına getirilen düzensiz göçmenler, burada yapılan son kontrollerin ardından Afganistan Hava Yolları’na ait uçaklara bindirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen uçuşlarla, tüm göçmenlerin ülkelerine dönüşü sağlandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sınır dışı etme sürecinin tamamen yasal prosedürler ve insan hakları esas alınarak yürütüldüğü vurgulandı. Bölgedeki düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinin tavizsiz bir şekilde devam edeceği bildirildi.