Geri sayım başladı: Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

2025‑2026 sezonunda Süper Lig kulüpleri, devre arası transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. Peki ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre ara transfer dönemi 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıldı ve kulüpler, futbolcu transferlerini bu tarihten itibaren tescil ettirebiliyor. İşte ara transfer dönemi dönemi...

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre ara transfer dönemi 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıldı ve kulüpler, futbolcu transferlerini bu tarihten itibaren tescil ettirebiliyor.

Süper Lig kulüpleri için mevcut kadrolarını güçlendirme ve eksiklerini tamamlama açısından kritik öneme sahip. Transfer yapmak isteyen kulüpler, futbolcularla sözleşme imzalamak ve resmi tescil işlemlerini tamamlamak için bu süreyi dikkatle takip ediyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

10 Şubat 2026 Pazartesi günü sona erecek. Futbolseverler de sezonun ikinci yarısı öncesi hangi yıldız isimlerin takımlara katılacağını merakla takip ediyor.

Kulüplerin özellikle yabancı oyuncu alımı, kiralama ve sözleşme yenileme gibi işlemler için son tarihe kadar yoğun bir tempoda çalışması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
