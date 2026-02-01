Milyonlarca adayın üniversite yolculuğunu belirleyecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 sınav takvimini yayımlayarak başvuru tarihlerini netleştirdi. Hayallerindeki bölümü kazanmak isteyen gençler için TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri artık kesinleşti.

2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre 2026 YKS başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü başlayacak ve 2 Mart 2026 Pazartesi günü sona erecek. Geç başvuru işlemleri ise 10 Mart 2026 Salı günü başlayıp 12 Mart 2026 Perşembe günü tamamlanacak. Sınav sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

2026 YKS OTURUM TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturumdan oluşacak:

• 1. Oturum – TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi

• 2. Oturum – AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar

• 3. Oturum – YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar