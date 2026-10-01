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Kaynak: İHA

Kaza, Hasan Ercan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 NA 065 plakalı ticari araç geri geri hareket ettiği sırada yolda bulunan yaşlı vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Hasan Ercan Caddesi’nde kısa süreli hareketlilik yaşanırken, trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.