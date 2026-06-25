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Kaynak: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Türkiye’nin geri dönüşüm performansına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İngiltere’de açıklamalarda bulunan Kurum, geri dönüşüm oranının yüzde 37 seviyesinde olduğunu duyurdu.

Kurum, döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda bu oranı 2053 yılına kadar yüzde 80’e çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

Küresel ölçekte yaşanan gelişmelere de değinen Kurum, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin fosil yakıta bağımlılığın risklerini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, yenilenebilir enerji ve enerji bağımsızlığının önemine vurgu yaptı.

Türkiye’nin bu alanda güçlü bir konumda olduğunu belirten Kurum, yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ve kurulu gücün yüzde 62’sinin bu kaynaklardan oluştuğunu söyledi. Hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının yanı sıra nükleer projelerin de sürdüğünü aktardı.

Geri dönüşüm konusunda yeni adımların yolda olduğunu belirten Kurum, 1 Temmuz itibarıyla depozito uygulamasına geçileceğini açıkladı. Ayrıca tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasına yönelik düzenlemenin eylül ayında yayımlanacağını duyurdu.

“Biz, yurt dışından çöp almıyoruz” diyen Kurum, ithal edilen malzemelerin üretimde kullanılan ham maddeler olduğunu ve geri dönüşümün sanayide daha fazla yaygınlaştırılacağını ifade etti.

COP31 hedeflerine de değinen Kurum, sıfır atık, temiz enerji dönüşümü, gıda güvenliği ve iklim dirençli şehirler gibi başlıkların öncelikli alanlar arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye’nin 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarının da “dirençli şehirler” kapsamında önemli bir örnek oluşturduğunu vurgulayan Kurum, afet sonrası konutların kısa sürede teslim edilmesinin uluslararası alanda takdir gördüğünü söyledi.

Elektrifikasyon, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi alanlarında somut adımlar atılacağını ifade eden Kurum, “Artık uygulama zamanı” diyerek COP31 sürecinin eylem odaklı ilerleyeceğinin altını çizdi.