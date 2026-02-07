Kaza, öğle saatlerinde Gerede ilçesi Aktaş mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ali İhsan S. yönetimindeki 06 FV 9278 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü ile yanındaki Hatice S., Emre C.S. ve Eren S.T. yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.