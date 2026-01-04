Gercüş Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak değerlendirmesi sonucunda, ilçedeki tüm köy okulları ve kırsal bölgelerden merkeze taşınan taşımalı eğitim öğrencileri için 5 Ocak Pazartesi günü eğitim yapılmayacağı açıklandı.Karar, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak alındı. Yetkililer, hava koşullarının iyileşmesiyle eğitime devam edileceğini belirtti.