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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D. isimli şahsın 20 Ekim tarihinde Instagram hesabı üzerinden halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptığını belirledi.

Şüphelinin, Çankaya ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna 17 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu ve faillerin serbest bırakıldığı yönünde asılsız iddialar yaydığı ve kamu kurumlarını hedef aldığı tespit edildi.

3 AYRI SUÇTAN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyet güçlerince düzenlenen çalışma neticesinde yakalanarak gözaltına alınan M.D. hakkında üç farklı suçlamadan adli süreç başlatıldı.

Zanlıya ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘devletin kamu kurum ve organlarını aşağılama’ ve ‘tehdit’ suçlarından işlem yapıldı.

NÖBETÇİ MAHKEMEDEN EV HAPSİ KARARI

Emniyetteki sorgusu tamamlanan M.D., nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yetkililer gerçeğe aykırı paylaşımlara karşı adli sürecin kararlılıkla süreceğini bildirdi.