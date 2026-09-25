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Yapay zeka teknolojilerinin bilimsel araştırmalardaki rolü her geçen gün derinleşirken, Anthropic cephesinden biyoloji dünyasını heyecanlandıran bir gelişme paylaşıldı. Şirketin yeni yaşam bilimleri araştırma programı kapsamında görevlendirilen Claude, devasa genetik veri kümelerini tarayarak virüs DNA'sında gizli kalan özel bir biyolojik mekanizmayı gün yüzüne çıkardı.

950 YAPAY ZEKA AJANI 200 BİN ENZİMİ TARADI

Laboratuvar ortamında insan araştırmacılarla koordineli çalışan Claude, RNA’daki veriyi DNA’ya aktaran ters transkriptaz (revers transkriptaz) enzimlerini incelemek üzere görevlendirildi. Yaklaşık 950 Claude ajanının 21 saat boyunca eş zamanlı yürüttüğü analizlerde 200 binden fazla enzim örneği tarandı. Daraltılan listedeki 20 kritik adayı detaylı inceleyen yapay zeka, bakteriyofajlarda (bakteri virüsleri) yer alan ve genin hemen yanında düzenli aralıklarla tekrarlanan sıra dışı bir DNA dizilimini fark etti.

CRISPR BENZERLİĞİ VE BİLİNMEYEN POTANSİYEL

Kısa adı ART (Array-associated reverse transcriptase) olarak açıklanan bu yeni sistem; RNA'yı DNA'ya kopyalayan bir enzim, yardımcı bir gen ve düzenli tekrarlardan oluşan uzun bir DNA dizisinden meydana geliyor. Yapısal olarak dünyaca ünlü gen düzenleme aracı CRISPR'ı andıran ART sisteminin ilk laboratuvar testlerinde kısa RNA molekülleri ürettiği saptandı.

Enzimin varlığı daha önce bilinse de yapay zeka, enzimin yanındaki DNA tekrarları ve yardımcı protein arasındaki kritik bağı kurarak bunun tıp literatüründe yer almayan bütüncül bir sistem olduğunu kanıtladı.

YENİ BİR GEN DÜZENLEME DEVRİMİ GELİYOR MU?

Keşfin biyoteknoloji açısından önemi, sahip olduğu potansiyelde yatıyor. Yapay zekanın tespit ettiği sistemin tıpkı CRISPR gibi DNA üzerinde kesme, kopyalama veya genetik materyal ekleme gibi programlanabilir işlemler yapıp yapamayacağı henüz araştırılıyor.

Anthropic araştırmacıları ve insan bilim insanları, öncelikli olarak ART’nin virüslerdeki doğal işlevini çözmeyi, ardından bu yapının genetik hastalıkların tedavisinde yeni bir gen düzenleme aracına dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini belirlemeyi hedefliyor.