Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv General Motors'tan yapay zeka hamlesi: Otomobillerin üretim süresi 2 yıla iniyor

General Motors'tan yapay zeka hamlesi: Otomobillerin üretim süresi 2 yıla iniyor

ABD’li otomotiv devi General Motors (GM),Çinli üreticilerle rekabet için yapay zeka destekli yeni bir ürün geliştirme sürecine geçiyor.

Kaynak: Diğer
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General Motors'tan yapay zeka hamlesi: Otomobillerin üretim süresi 2 yıla iniyor - Resim: 1

General Motors'tan otomobiller için yapay zeka hamlesi geldi. Ekonomim'in haberine göre, General Motors, BYD, Geely ve Xiaomi gibi Çinli markaların pazara hızlı otomobil sunma stratejisine yapay zeka hamlesiyle yanıt vermeye hazırlanıyor.

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General Motors'tan yapay zeka hamlesi: Otomobillerin üretim süresi 2 yıla iniyor - Resim: 2

Kablo kullanımını azaltıp çip krizlerine karşı dayanıklılık sağlayan bu yeni sistemin yanı sıra, 2028 yılına kadar eller serbest sürüş destek teknolojisinin Cadillac Escalade IQ modelinde sunulması hedefleniyor. General Motors'tan yapay zeka hamlesi sosyal medyada da gündem oldu.

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General Motors'tan yapay zeka hamlesi: Otomobillerin üretim süresi 2 yıla iniyor - Resim: 3

General Motors yapay zeka destekli yazılımlar sayesinde, yeni bir aracın konsept tasarımından seri üretim aşamasına kadar geçen sürenin iki yıla düşürülmesini planlıyor.

BATARYA İÇİN 300 BİN KOMBİNASYON İNCELENDİ

Elektrikli otomobil maliyetlerini benzinli modellerin seviyesine çekmeyi hedefleyen GM mühendisleri, batarya geliştirmede yapay zekadan yararlandı.

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General Motors'tan yapay zeka hamlesi: Otomobillerin üretim süresi 2 yıla iniyor - Resim: 4

Araştırmalarda 300 bin farklı kimyasal bileşen kombinasyonu taranarak menzili artıracak ve üretim maliyetini düşürecek formüller belirlendi.

OTOMOBİLLERİN BİLGİSAYAR ALTYAPISI YENİLENİYOR

GM, otomobil içi elektronik karmaşıklığı azaltmak amacıyla tüm bilgi işlem işlevlerini tek bir beyinde birleştiren yeni bir mimariye geçiyor.

Kaynak: Ekonomim

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