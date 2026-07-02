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Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son dönemde alınan çelişkili kararlarla kamuoyu vicdanını derinden yaralamaya devam ediyor. Mezuniyet töreninde subay andı okuyup "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" dedikleri gerekçesiyle 5 genç teğmenin TSK'dan ihracı idare mahkemelerince onaylanırken, Danıştay’dan garip bir karar geldi. Danıştay 1. İdari Dava Dairesi, kışla garajında bir astsubayı darp ve tehdit eden general hakkındaki soruşturma iznini "disiplin" gerekçesiyle iptal etti.

Kamera Kaydı ve Darp Raporu Görmezden Gelindi

Olay, Doğu Anadolu’daki bir tugay komutanlığında meydana geldi. Kışla garajında bir aracı çalıştıran astsubay üstçavuş, çıkan sesten rahatsız olan Tugay Komutanı B.K.’nin hışmına uğradı. Garaja inen general, astına "Geri zekalı, aptal, seni gebertirim" şeklinde hakaretler savurarak fiziksel saldırıda bulundu.

Olay anı kışla kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, mağdur astsubay uğradığı şiddeti hastaneden aldığı adli darp raporuyla belgeledi. Astsubayın avukatı İbrahim Yılmaz’ın şikayeti üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB), general hakkında "darp" suçlamasıyla soruşturma izni verdi.

Danıştay Şiddeti "Yumuşattı"

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre, generalin karara itiraz etmesi üzerine dosya Danıştay’a taşındı. Danıştay 1. İdari Dava Dairesi, hukuk tarihine geçecek bir gerekçeyle MSB'nin verdiği soruşturma iznini kesin olarak kaldırdı. Kamera kayıtlarındaki tokat atma ve boğaz sıkma eylemlerini adeta yok sayan yüksek mahkeme, generalin şiddetini şu sözlerle akladı

"Tugay Komutanının, şikayetçinin askeri disipline aykırı hareketini disipline etmek maksadıyla yakasından tutarak ittiği... bu eylemin müessir fiil (darp) kast ve yoğunluğuna ulaştığından söz edilemeyeceği..."

Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı bu karara bir üye ise şerh koydu. Karşı oy kullanan üye, adli muayene raporunun fiziksel şiddeti açıkça ispatladığını, tokat atma ve boğaz sıkma eylemlerinin doğrudan vücut bütünlüğünü hedef aldığını belirterek, yaşanan şiddetin "disiplin davranışı" olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı.

"Üstünlerin Hukuku Geçerli Oldu"

Kararın ardından sert bir açıklama yapan astsubayın avukatı İbrahim Yılmaz, Danıştay’ın bu kararla kışlalarda generallerin astlarına yönelik kötü muamelelerini meşrulaştırdığını söyledi. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Kamera görüntüleri ve darp raporuna rağmen Danıştay, generalin somut delillerle sabit olan darp eylemini önce kağıt üzerinde yumuşattı, ardından 'bunu seni disipline etmek için yaptı' diyerek arkasında durdu. Biz hukukun üstünlüğünü beklerken, bir kez daha üstünlerin hukukunun geçerli olduğunu gördük. Bu açık hukuksuzluğa kimlerin destek olduğunu tarihe not düşmek adına Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız ve tazminat davası açacağız."

Teğmenlerin vatanseverlik haykırışını "disiplinsizlik" sayarak meslekten ihraç eden yargı mekanizmasının, bir amirin rütbe gücüne dayanarak uyguladığı açık şiddeti "disiplin yöntemi" olarak görmesi, adaletteki çifte standardı bir kez daha gözler önüne serdi.