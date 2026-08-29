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Çin'de ordunun en üst düzey karar organı olan Merkezi Askeri Komisyon'da (CMC) dikkat çeken bir görevden alma kararı alındı.

Kararın ardından daha önce 7 üyeden oluşan komisyonda Şi Cinping dahil yalnızca 2 aktif üye kaldı.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, üst düzey askeri yetkililer Zhang Youxia ve Liu Zhenli, "ciddi disiplin ve yasa ihlalleri" şüphesiyle haklarında yürütülen soruşturmaların ardından komisyondaki görevlerinden çıkarıldı.

Zhang Youxia, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ardından askeri hiyerarşinin en üst düzey isimlerinden biri olarak CMC Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Zhang aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin en güçlü karar organlarından Politbüro'nun üyesiydi.

Liu Zhenli ise Merkezi Askeri Komisyon üyesi ve CMC Müşterek Kurmay Departmanı Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyordu.

Zhang ve Liu'nun görevden alınmasının ardından daha önce 7 üyeden oluşan Merkezi Askeri Komisyon'daki aktif üye sayısı 2'ye düştü. Komisyonda kalan isimlerden biri Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.

Çin'de Komünist Parti'ye ve devlete bağlı iki ayrı Merkezi Askeri Komisyon yapısı bulunuyor ancak bu iki yapı uygulamada tek bir kurum gibi faaliyet gösteriyor.

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin açıkladığı son karar, Zhang ve Liu'nun devlet bünyesindeki Merkezi Askeri Komisyon görevlerini kapsıyor. İki ismin Çin Komünist Partisi bünyesindeki Merkezi Askeri Komisyon görevlerinden ise resmi olarak alındıkları henüz açıklanmadı.

Şİ'NİN YOLSUZLUK OPERASYONU ORDUYA UZANDI

Çin ordusu, Şi Cinping'in 2012 yılında iktidara gelmesinin ardından başlattığı geniş kapsamlı yolsuzlukla mücadele kampanyasının başlıca hedeflerinden biri oldu.

Yıllardır devam eden soruşturmalar kapsamında çok sayıda üst düzey kamu görevlisi ve general hakkında inceleme başlatıldı, bazı isimler görevden alındı.

Şi, geçen ay Çin Komünist Partisi'nin üst düzey yöneticilerine yaptığı çağrıda ordudaki yolsuzlukla mücadelenin daha da derinleştirilmesini istemişti.

Zhang Youxia ve Liu Zhenli'nin isimleri, Çin parlamentosu Ulusal Halk Kongresi'nin yayımladığı güncel milletvekili listesinden de çıkarıldı.

İki generalle birlikte toplam 12 milletvekilinin üyeliğinin sona erdiği bildirildi.

Listede, Merkezi Askeri Komisyon Genel Ofisi'nin eski Direktörü Korgeneral Zhong Shaojun ile Çin ordusunun Stratejik Destek Kuvvetleri'nin eski Komutanı General Ju Qiansheng de yer aldı.

Görevini kaybeden isimler arasında daha önce devlet kontrolündeki havacılık ve savunma şirketi China Aerospace Science and Technology Corporation'da çalışan, Nanchang kentinin eski Belediye Başkanı Gao Shiwen de bulunuyor.

Öte yandan Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı, 2020'de Çin-Hindistan sınırında yaşanan çatışmalar sırasında Batı Cephe Komutanlığı görevini yürüten Zhao Zongqi'nin de üyeliğine son verdi.