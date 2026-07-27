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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Genel Maden İşçileri Sendikası Söğüt Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu’na katılım sağladı.

Söğüt’te faaliyet gösteren Gübretaş Maden Yatırımları’nda emek veren madencilerin temsil edildiği genel kurulda, Şube Başkanlığı görevine yeniden Emrah Büyükgüner seçildi.

Başkan Durgut Genel Kurulun ardından yaptığı açıklamada, “Şube Başkanlığı görevine yeniden seçilen Emrah Büyükgüner ve yönetimini tebrik ediyor; yeni dönemin madencilerimiz, sendikamız ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Söğüt’ümüzün üretimine, istihdamına ve ekonomisine katkı sunan tüm emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.