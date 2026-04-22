Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle hazırlanan Nisan 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verileri yayımlandı. Mart ayında 85,0 seviyesinde olan endeks, Nisan ayında yüzde 0,5 oranında sınırlı bir artış göstererek 85,5 değerine yükseldi.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin geleceğe dair beklentileri ile mevcut durum algısı arasında belirgin bir ayrışma yaşandığı görülüyor.

MEVCUT DURUM KÖTÜLEŞİRKEN BEKLENTİLER İYİLEŞİYOR

Nisan ayı verileri, hanelerin bugünkü ekonomik gücüne dair hissettikleri ile gelecekten beklentilerinin farklı yönlerde hareket ettiğini ortaya koydu.

Hanenin Maddi Durumu: "Mevcut dönemde hanenin maddi durumu" endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalarak 71,8'e geriledi. Bu düşüş, vatandaşın alım gücünde hissettiği baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Gelecek 12 Ay Beklentisi: Buna karşılık, "Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi" yüzde 2,1 artışla 87,5'e yükseldi. Tüketiciler, önümüzdeki bir yılın mevcut durumdan daha iyi olacağına dair temkinli bir iyimserlik taşıyor.

Genel Ekonomik Beklenti: Türkiye'nin genel ekonomik gidişatına yönelik beklentiler ise negatif seyrini korudu. "Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi" yüzde 0,9 azalarak 78,3 seviyesine indi.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA İLGİ ARTIYOR

Raporun en dikkat çekici verilerinden biri harcama eğiliminde yaşandı. "Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi" endeksi, yüzde 1,7 oranında artarak 104,4 seviyesine ulaştı.

Endeksin 100 eşiğinin üzerinde seyretmesi, tüketicilerin beyaz eşya, mobilya ve otomobil gibi kalemlerde alım niyetinin güçlü olduğunu gösteriyor. Bu durum, fiyatların daha da artacağı beklentisiyle talebin öne çekilmesi veya ertelenen ihtiyaçların karşılanması isteği olarak yorumlanıyor.

ENDEKS DEĞERLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Tüketici güven endeksinin 0 ile 200 arasındaki değer aralığında; 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise kötümser durumu simgeliyor. Nisan ayında gerçekleşen 85,5'lik değer, genel tabloda kötümserlik bölgesinde kalınsa da dipten dönüş çabasının devam ettiğini kanıtlıyor.