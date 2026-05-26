Pazar günkü yazıda siyasal alanda “kurumsal sınırların nerede başladığı ve nerede bittiğini” tartışmıştık. Bilgi Üniversitesi meselesinde ise aynı tartışma, eğitim ve gençlik üzerinden daha görünür hale geliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında verilen faaliyet durdurma kararı daha sonra iptal edilse de tartışma yalnızca kararın sonucu ile ilgili değil.

Karar geri alındığı için idari bir işlemle bir üniversitenin faaliyetlerinin durdurulup durdurulamayacağına dair tartışmalara girmiyorum ama asıl meseleyi geleceğimiz olan gençlerin endişeleri üzerinden okumak, bu ölçekte bir kararın ne kadar hızlı alınabildiği ve gençlerin hayat planlarında yarattığı belirsizlik hissine değinmek istiyorum.

Ani kararlar ve öngörülebilirlik

Bir üniversitenin statüsünün tek bir idari işlemle aniden değişebilmesi, ardından kararın kısa süre içinde geri alınması, doğal olarak “ölçülülük”, “öngörülebilirlik” ve “kurumsal istikrar” tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Özellikle eğitim gibi uzun vadeli güven üzerine kurulu alanlarda, kararların zamanlaması ve etkisi ayrıca değerlendirilmeli.

Çünkü üniversite dediğimiz yapı bir günün kurumu değil; içindeki öğrencileri için yıllara yayılan bir hayat planıdır.

Bu nedenle mesele yalnızca hukuki bir işlem değil, aynı zamanda bir güven ilişkisidir.

Final haftasına girmiş bir öğrenci için mesele “idari süreç” değil, şudur: “Benim başladığım şey gerçekten aynı şekilde devam edecek mi?”

Bu soru çok basit görünse de etkisi büyük.

Çünkü eğitim, güven üzerine kurulur.

Gençlik ve “ kalma” kararı

Gençlerin yurtdışına gitme eğilimi çoğu zaman “kaçış” olarak yorumlanır.

Oysa belki de onların yaptığı, “bir yerde kalmanın mantıklı olup olmadığını yeniden hesaplamak”.

Bu hesap yalnızca maaşla ilgili de değil. Plan yapabilme imkânı, kurumlara güven, emek karşılığının öngörülebilirliği, hayatın yönünün sabit kalacağına dair inanç gibi geniş bir çerçeve içeriyor.

Bunlar bulunmadığımda gençler, doğal olarak daha stabil gördüğü sistemlere yöneliyor.

“Burada uzun vadeli plan yapılır mı?” sorusu, birçok gencin zihninde giderek daha sık yer buluyor.

Bu nedenle Bilgi Üniversitesi süreci tek başına bir eğitim kurumu tartışması değildir.

Hatta CHP’deki “mutlak butlan” tartışmasıyla birlikte düşünüldüğünde daha geniş bir tablo ortaya çıkıyor.

Siyasette kurumların sınırı tartışılırken, eğitimde kurumların sürekliliği sorgulanıyor.

Ve iki farklı alan aynı noktada buluşuyor: Kurumlara duyulan güvenin nasıl kurulduğu ve nasıl zedelendiği.

Bu nedenle mesele tek tek olaylar değil, olayların oluşturduğu toplam etki.