Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Nevşehir Belediyesi iş birliğiyle Interkulturellen Projekthelden tarafından organize edilen uluslararası gençlik değişim programı kapsamında Neuss ve Nevşehirli gençler bir araya geldi. Bir hafta süren programda kültürel etkileşim, gençlik çalışmaları ve kardeş şehir ilişkileri ön plana çıkarken, proje Deutsch-Türkische Jugendbrücke tarafından desteklendi.

Türkiye ile Almanya arasında uzun yıllardır sürdürülen kardeş şehir ilişkileri, gençlik projeleriyle daha da güç kazanıyor. Nevşehir ile Almanya’nın Neuss kenti arasında devam eden dostane ilişkiler, bu kez gençler aracılığıyla yeni bir boyut kazandı. Interkulturellen Projekthelden tarafından Nevşehir Belediyesi’nin yakın iş birliğiyle hayata geçirilen uluslararası gençlik değişim programı, iki şehir arasında kültürel ve sosyal bağları pekiştirdi.

Bir hafta boyunca süren programda gençler; kültürler arası öğrenme, ortak faaliyetler ve birebir etkileşimlerle uluslararası deneyim kazandı.

KARDEŞ ŞEHİR BAĞI GENÇLERLE GÜÇLENİYOR

Neuss ile Nevşehir arasında yıllardır devam eden kardeş şehir ilişkisi, gençlik projeleri sayesinde somut iş birliklerine dönüşüyor. Geçtiğimiz yıl Interkulturellen Projekthelden bünyesindeki gençler Kapadokya’da çeşitli kültürel ve toplumsal etkinliklere katılmıştı.

Kısa süre önce ise karşılıklı ziyaret kapsamında Nevşehirli gençler Almanya’nın Neuss kentinde ağırlandı. Program çerçevesinde Alman gençlik çalışmaları yerinde incelendi, kültürel hayat ve yerel yönetim yapısı hakkında kapsamlı bilgi edinildi.

BELEDİYEDE RESMÎ KABUL

Program kapsamında Neuss Belediye Binası’nda resmî bir kabul gerçekleştirildi. Ziyaret, Neuss Belediyesi çalışanı Daniel Mandok tarafından organize edildi.

Uluslararası İlişkiler ve Kardeş Şehirler Komitesi Başkanı Hakan Temel, gençleri meclis salonunda ağırlayarak yerel yönetim sistemi hakkında bilgilendirme yaptı ve soruları yanıtladı. Bu buluşma, gençlerin yalnızca kültürel değil, yönetsel süreçler hakkında da farkındalık kazanmalarını sağladı.

“DOSTLUK DIŞLANMADAN DAHA GÜÇLÜ”

Interkulturellen Projekthelden Yönetim Kurulu Başkanı Umut Ali Öksüz, projenin önemini şu sözlerle vurguladı:

“Bizim için bu tür buluşmaların değeri ölçülemez. Gençler arasında gerçek bağlar kurulmasına imkân sağlıyor ve dostluğun her türlü dışlanmadan daha güçlü olduğunu gösteriyor. Bu ilişkileri gelecekte de desteklemeye devam etmek istiyoruz. Çünkü birebir tanışmaların köprüler kurduğuna ve güven oluşturduğuna inanıyoruz. Bu dostluk ve iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Öksüz’ün açıklamaları, programın yalnızca bir ziyaret değil, kalıcı sosyal bağların temeli olduğuna işaret etti.

ULUSLARARASI DESTEK VE AVRUPA AĞI

Proje, Deutsch-Türkische Jugendbrücke tarafından desteklenirken, Almanya ile Türkiye arasındaki gençlik değişim projelerinin sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte Polonya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleriyle yürütülen benzer programlar da kültürler arası diyaloğun gelişmesine katkı sağlıyor.

Uluslararası gençlik değişim uygulamaları, gençlerin farklı kültürleri tanımasını, önyargıların azalmasını ve ortak değerler etrafında buluşmasını hedefliyor.

GELECEĞE YATIRIM: GENÇLİK DİPLOMASİSİ

Uzmanlara göre bu tür programlar, yerel yönetimler arası diplomatik ilişkilerin gençlik boyutunu güçlendiriyor. Kardeş şehir protokollerinin yalnızca sembolik düzeyde kalmayıp, somut sosyal projelere dönüşmesi ise dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Nevşehir ve Neuss arasında gerçekleşen bu değişim programının ardından yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.