Erzincan’ın özellikle yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen gilaburu, sonbahar aylarında gerçekleştirilen hasadın ardından tezgâhlardaki yerini aldı.
Kırmızı taneleriyle öne çıkan meyve, suyunun çıkarılarak tüketilmesinin yanı sıra reçel, sirke ve salamura yapımında da değerlendiriliyor.
İçeriğinde C vitamini, fenolik bileşikler ve antioksidanlar bulunan gilaburunun, yörede özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek amacıyla tüketildiği belirtiliyor.
Her yıl sonbahar döneminde satışa çıkarılan gilaburu, Erzincan’da aktar ve seyyar satıcıların tezgâhlarında vatandaşların ilgisini görüyor.