Gençlik Haftası etkinlikleri ve müjdeleri hız kesmeden devam ediyor. Genç nesilleri bağımlılık riskinden uzak tutarak spor, kültür, sanat ve gönüllülük faaliyetlerine yönlendirmeyi hedefleyen yeni bir hibe programı devreye alındı.

"Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Programı" adı altında başlatılan proje destek çağrısıyla, sahada aktif olarak rol alan STK’lara ve spor kulüplerine toplamda 200 milyon TL'lik kaynak aktarılacağı duyuruldu.

GENÇLERİN GELECEĞİNE YATIRIM

Yapılan açıklamada, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen unsurların başında spor ve sanatın geldiği vurgulandı. Bağımlılıkla mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle değil, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de desteklenmesi gerektiğinin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerimizi sporla, kültürle, sanatla ve gönüllülükle buluşturan çalışmaların her daim yanındayız. Bu dev bütçeli proje çağrısı ile sivil toplumun ve spor kulüplerimizin gücünü arkamıza alarak, gençlerimizin geleceğini el birliğiyle inşa etmeyi hedefliyoruz."

BAŞVURULAR BAŞLADI

STK'lar ve spor kulüpleri, bağımlılıkla mücadele odaklı, gençlerin sosyal uyumunu ve gelişimini artırmaya yönelik hazırladıkları projelerle bu fonlama programına başvuruda bulunabilecek. Kabul edilen projelere sağlanacak mali desteklerle, Türkiye genelinde gençlere yönelik yüzlerce yeni kültür, sanat ve spor faaliyeti hayata geçirilecek.