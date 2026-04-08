Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, “Gençliğin Üretim Çağı” mottosuyla düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’na katılarak öğrencilerle birlikte bölgesel kariyer buluşmasında yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İŞKUR) iş birliği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuar, 8–9 Nisan 2026 tarihlerinde Samsun’da kapılarını açtı.



GENİŞ KATILIMLI AÇILIŞ PROGRAMI



Fuarın açılış programına Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile birlikte paydaş üniversitelerin rektörleri katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen açılış, bölgesel iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.



ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ



TOGÜ, öğrencilerimizin fuara katılımını artırmak amacıyla önemli bir adım atarak ücretsiz otobüs seferi düzenledi. Bu sayede çok sayıda öğrencimiz fuar alanına kolaylıkla ulaşarak kariyer fırsatlarını yerinde inceleme imkânı buldu.



TOGÜ STANDINA YOĞUN İLGİ



Fuar kapsamında üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri tarafından açılan stantlar büyük ilgi gördü. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin de kurduğu stantta, eğitim olanakları, akademik birimleri ve güncel projeleri hakkında ziyaretçilere kapsamlı bilgiler sundu.



REKTÖR YILMAZ’DAN STANTLARA ZİYARET



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve beraberindeki heyet, fuar alanında yer alan üniversite, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının stantlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu ziyaretler, kurumlar arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesine katkı sağladı.



BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR



Fuar, Amasya Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin paydaşlığında gerçekleştirildi. Geniş katılımlı yapı, bölgesel kalkınma açısından önemli bir platform oluşturdu.



KARİYER PLANLAMASINA KATKI SAĞLIYOR



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile paydaş üniversitelerin öğrencileri ile mezunlarının yoğun ilgi gösterdiği fuar; kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve üniversiteleri bir araya getirerek önemli bir etkileşim ortamı sundu. Katılımcılar, meslekler hakkında detaylı bilgi edinme, firmaları tanıma, girişimcilik ve kendi işini kurma gibi konularda bilgi alma fırsatı yakalarken, kariyer planlamalarına yön verecek önemli kazanımlar elde etti.