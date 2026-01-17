Enflasyon ve ekonomik krizin yükseldiği Türkiye’de son dönemde meydana gelen siyasi tutuklamalar da erken seçim çağrılarını beraberinde getirdi.

Anket şirketleri ise her ay olası bir seçim için, anketlerini tazeliyor. ORC Araştırma şirketi, 11-13 Ocak tarihleri arasında 26 ilde gençlere yönelik bir anket gerçekleştirdi.

GENÇLERİN TERCİHİ CHP OLDU

Gençlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Yapılan ankete göre gençlerin en çok tercih ettiği parti yüzde 33,0 ile CHP oldu. CHP’yi, Yüzde 25,6 oy oranı ile AKP takip etti.

İşte diğer partilerin oy oranları;

CHP: Yüzde 33,0

AKP: Yüzde 25,6

Zafer Partisi: Yüzde 7,0

MHP: Yüzde 6,5

DEM: Yüzde 6,4

İYİ Parti: Yüzde 5,1

TİP: Yüzde 3,5

BBP: Yüzde 3,2

YRP: Yüzde 2,6

YMP: Yüzde 2,2

ANP: Yüzde 2,0

DİĞER: Yüzde 2,9.