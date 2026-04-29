Artvin’de toplum sağlığına yönelik farkındalık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Şavşat Meslek Yüksekokulu ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen “Eğrisiyle Doğrusuyla Skolyoz” başlıklı eğitim programı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Öğrenciler ve kamu kurumlarından temsilcilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, sağlık bilincinin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

SKOLYOZDA ERKEN TEŞHİS HAYAT KALİTESİNİ BELİRLİYOR

Programın eğitmenliğini üstlenen Dr. Öğretim Üyesi Muhammed YILDIZ, skolyozun yalnızca fiziksel bir rahatsızlık değil, bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. Eğitimde, Skolyozun tanımı, oluşum nedenleri, risk faktörleri ve tedavi süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle ergenlik döneminde sıkça görülen omurga eğriliklerinin erken teşhis edilmesinin, ileride oluşabilecek ciddi sağlık problemlerinin önüne geçebileceği vurgulandı.

DOĞRU DURUŞ VE AKTİF YAŞAM VURGUSU

Dr. YILDIZ sunumunda, genç yaşlarda kazanılan doğru duruş alışkanlıklarının ileriki yaşamda büyük fark oluşturduğunu belirterek, düzenli fiziksel aktivitenin omurga sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Bilinçli sağlık davranışlarının geliştirilmesinin, sadece bireysel değil toplumsal sağlık açısından da kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

YANLIŞ BİLGİLERE BİLİMSEL YANIT

Eğitim boyunca katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Dr. YILDIZ, skolyoz hakkında toplumda yaygın olan yanlış inanışlara açıklık getirdi. Özellikle “skolyoz sadece çocuklarda görülür” ya da “her skolyoz ameliyat gerektirir” gibi yanlış bilgilerin, erken teşhis ve tedavi sürecini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK ETKİNLİKLER SÜRECEK

Program sonunda katılımcılar, hem teorik hem de pratik bilgilerle donatılırken, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi. Etkinliğe çeşitli kamu kurumlarından daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Toplum sağlığını önceleyen projeleriyle öne çıkan Artvin Çoruh Üniversitesi Şavşat MYO, bölge halkına katkı sunan eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürerek, sağlıklı nesillerin yetişmesine destek olmaya devam ediyor.