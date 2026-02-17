Gençlerin favori dizisi Mahsun J’den kötü haber: İki sezonda zirveye çıkmıştı

İlk iki sezonuyla dijital mecralarda en çok konuşulan yerli projelerden biri haline gelen dizi, özellikle genç izleyiciler arasında güçlü bir bağ kurmuştu. Bu nedenle final kararı birçok hayran için sürpriz oldu. Yapımın neden sona erdiğine ilişkin ise henüz resmi bir detay paylaşılmadı.