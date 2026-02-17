Yeniçağ Gazetesi
17 Şubat 2026 Salı
Gençlerin favori dizisi Mahsun J'den kötü haber: İki sezonda zirveye çıkmıştı

Gençlerin favori dizisi Mahsun J’den kötü haber: İki sezonda zirveye çıkmıştı

GAİN platformunda yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mahsun J dizisi için beklenmedik bir karar açıklandı. Dizinin başrolünde yer alan ve aynı zamanda projenin yaratıcısı olan Mahsun Karaca, yapımın yeni sezonla devam etmeyeceğini bildirdi.

Mahsun Karaca paylaşımında, dizinin sona erdiğini ve yeni sezonun çekilmeyeceğini belirterek bugüne kadar destek veren izleyicilere teşekkür etti. Böylece bir süredir gündemde olan “devam edecek mi?” sorusu da netlik kazanmış oldu.

EXXEN İDDİALARI KAPANMIŞ OLDU

Dizinin geleceğine dair en güçlü beklenti, farklı bir dijital platforma transfer ihtimaliydi. Özellikle yılbaşı gecesi yapılan açıklamalar sonrası projenin Exxen’e geçeceği konuşuluyordu. Platformun sahibi Acun Ilıcalı’nın o dönemki açıklamaları, bu söylentileri daha da güçlendirmişti.

31 Aralık’ta Exxen’de yayınlanan özel bölüm ise izleyicilerde üçüncü sezonun yeni platformda süreceği yönünde güçlü bir beklenti oluşturmuştu. Ancak son açıklamayla birlikte bu ihtimal de tamamen ortadan kalktı.

İKİ SEZONDA DİKKAT ÇEKEN BAŞARI

İstanbul’da geçim mücadelesi veren ve büyük hayaller kuran bir kuryenin hızlı yoldan para kazanma çabasını konu alan yapım; absürt mizah dili, güncel göndermeleri ve gençlere hitap eden üslubuyla öne çıkmıştı.

İlk iki sezonuyla dijital mecralarda en çok konuşulan yerli projelerden biri haline gelen dizi, özellikle genç izleyiciler arasında güçlü bir bağ kurmuştu. Bu nedenle final kararı birçok hayran için sürpriz oldu. Yapımın neden sona erdiğine ilişkin ise henüz resmi bir detay paylaşılmadı.

