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Neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. 28 bin 75 TL olan asgari ücreti aşan kira fiyatları barınma krizini derinleştiriyor. Başkent Ankara’da evlerin kira fiyatları, konumu ve durumuna göre 26 bin ila 50 bin lira arasında değişiyor. Emlakçı bedeli ve depozito da eklendiğinde eve çıkmanın maliyeti 150 bin liraya kadar çıkıyor.

Artan maliyetler nedeniyle yurttaşlar yaşadıkları sorunları sosyal medyada paylaşırken, kiraladıkları evlere eşya almakta zorlanan gençler duruma isyan etti.

“YAKLAŞIK 8 BİN LİRAYA HER ŞEYİN EN UCUZUNU ALDIM”

9koy.org'un haberine göre, 24 yaşındaki H.S.B., üç ay önce kirayı paylaşmak için arkadaşlarının evine taşındı. Üniversiteden yeni mezun olduğunu ve iş bulamadığı için kafede garson olarak çalıştığını belirten H.S.B., odası için gerekli mobilyaları almakta zorlandığını söyledi.

Ev kirasını ailesinin karşıladığını belirten H.S.B., üç kişi aynı evde kalmanın daha ekonomik olduğunu ifade ederek yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Aileme yük olduğumu düşünüyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Kirayı üç kişi paylaşmak daha ekonomik olduğu için üç arkadaşımla kalıyorum. Eve taşınırken yatak, dolap, kitaplık, masa ve sandalye aldım. Yaklaşık 8 bin liraya, her şeyin en ucuzunu almaya çalıştım. Giysi dolabım da bezden yapılmış bir dolap.”

“PERDE BİLE YOK”

Temel ihtiyaçlarına öncelik verdiğini ancak perde ve mutfak eşyalarını alamadığını belirten H.S.B., evin bazı bölümlerinin tamamen boş olduğunu söyledi.

H.S.B., ikinci el eşyalarda da nakliye ücretinin ayrı bir sorun oluşturduğunu belirterek, “Salonda eşyamız dahi yok, bomboş. 2. el ürünler genelde çok uzak yerlerde, eşyaların ücretini karşılayabilsek dahi nakliyeyi karşılayamadık. Salonda ve odamda perde bile yok” dedi.

Ev arkadaşının beyaz eşyaları alabilmek için kredi çektiğini ancak işsiz olduğu için ödemekte zorlandığını anlatan H.S.B., yaşadığı maddi sıkıntıların psikolojisini de olumsuz etkilediğini dile getirdi.

EŞYALI EVLER DE ÇÖZÜM OLMUYOR

Üniversiteden yeni mezun olan B.G. de bütçesine uygun ev bulmanın zorluğundan söz etti. Kirasını karşılayabilmek için kafede çalışmaya başladığını belirten B.G., yeni eşya almak pahalı olduğu için eşyalı bir eve taşındığını ancak bunun da çözüm olmadığını söyledi.

B.G., eşyalı evlerdeki mobilya ve beyaz eşyaların çoğunun eski ve kullanılamaz durumda olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Eşyalı evlere bakarken fark ettik ki çoğu evde mobilya ve beyaz eşya çok eski, çoğu kullanılamayacak durumda. Eşyaların kullanılabilirlik durumu arttıkça ev kiraları da yükseliyor. Ev sahipleri kendi evinde fazlalık olarak gördüğü eşyaları kiraladıkları evlere koyuyor.”

“KİRASINI VERDİĞİM EVDE BRINAMIYORUM"

Bir ay önce kiraladığı evde yatağı olmadığı için kalamadığını belirten B.G., evde bulunan yatak ve dolabın kullanılamayacak durumda olduğunu söyledi.

Halen arkadaşının evinde kaldığını belirten B.G., çalıştığı için eşya aramaya zaman bulamadığını, nakliye ücretleri nedeniyle de uzak yerlerdeki eşyaları alamadığını anlattı.

Ücretsiz eşya bulabilmek için sosyal medya gruplarına baktığını ifade eden B.G., öğrencilerin de eşyalarını ücretsiz vermek yerine satmak zorunda kaldığını söyledi.

B.G., yaşadığı barınma sorununu şu sözlerle anlattı:

“Çalıştığım için eşya aramaya zamanım kalmıyor, nakliye ücretleri nedeniyle de bulduğum yerlerin uzak olmamasına dikkat ediyorum. Ev eşyası gruplarından ücretsiz eşya arıyorum ama gruplarda genelde öğrenciler var. Öğrenciler de ücretsiz veremiyor ve satıyorlar. Aile evinden de eşya getirmeye çalışıyoruz. Kirasını verdiğim evde yatak bulamadığım için barınamıyorum.”