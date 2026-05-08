İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 36 yaşındaki Gina Sapsted, milyonlarca lira değerindeki evini ilginç bir yöntemle satışa çıkardı.

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesinde bulunan iki odalı daire için klasik satış yöntemlerini tercih etmeyen Sapsted, yaklaşık 5 sterlinlik (yaklaşık 300 TL) çekiliş biletleri satmaya başladı. Çekilişi kazanan kişi ya evin sahibi olacak ya da 300 bin sterlinlik nakit ödül alabilecek.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre dairenin piyasa değerinin yaklaşık 370 bin sterlin olduğu belirtiliyor.

Daha önce de benzer bir çekiliş düzenleyen Sapsted’in ilk girişimi hedeflenen satış rakamına ulaşamayınca iptal edilmişti. Toplanan para ise o dönem çekilişe katılan şanslı bir kişiye verilmişti.

“GENÇLERE UMUT VERMEK İSTİYORUM”

Bu kez çekilişi bir yardım kuruluşuyla birlikte organize eden Sapsted, elde edilen gelirin yüzde 5’inin evsizlere destek veren bir kuruluşa bağışlanacağını açıkladı.

Ev fiyatları ve kiraların Londra’da gençler için ulaşılmaz hale geldiğini söyleyen Sapsted, bu yöntemle özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyen gençlere umut olmak istediğini ifade etti.

36 yaşındaki kadın, günümüzde birçok gencin iyi bir işe sahip olsa bile ev satın alma hayalinden uzaklaştığını belirterek, “İnsanların umuda ihtiyacı var” dedi.

Çekilişi kazanan kişiye ayrıca yaz aylarında Londra’da düzenlenecek konserlerden biri için iki bilet de verileceği açıklandı. Organizasyonun 31 Mayıs’ta sona ereceği bildirildi.