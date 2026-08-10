Gençlere müjde, devletten 3 yıl geri ödemesiz konut desteği: Tek şart var

Kimler başvurabilecek?

Kanun teklifinde yer alan şartlara göre destekten yararlanabilmek için:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak,

Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına kayıtlı konut bulunmaması,

Son 5 yıl içinde konut sahibi olmamış olmak,

Düzenli ve belgelenebilir gelire sahip olmak,

Satın alınacak konutu ikamet amacıyla kullanacağını taahhüt etmek gerekiyor.