Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gençlere müjde, devletten 3 yıl geri ödemesiz konut desteği: Tek şart var

Gençlere müjde, devletten 3 yıl geri ödemesiz konut desteği: Tek şart var

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle ilk kez ev sahibi olacak gençlere uzun vadeli devlet destekli konut finansmanı sağlanması hedefleniyor. Destekten yararlanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken dikkat çeken bir şart bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Gençlere müjde, devletten 3 yıl geri ödemesiz konut desteği: Tek şart var - Resim: 1

Ev fiyatları ve yüksek kredi maliyetleri nedeniyle konut sahibi olmakta zorlanan gençler için hazırlanan yeni konut finansmanı modeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldi.

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Gençlere müjde, devletten 3 yıl geri ödemesiz konut desteği: Tek şart var - Resim: 2

"İlk Defa Konut Edinecek Gençlere Devlet Destekli Konut Finansmanı Sağlanmasına Dair Kanun Teklifi" ile daha önce konut sahibi olmamış 18-35 yaş arasındaki vatandaşlara uzun vadeli ve düşük maliyetli kredi desteği verilmesi amaçlanıyor.

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Gençlere müjde, devletten 3 yıl geri ödemesiz konut desteği: Tek şart var - Resim: 3

240 ay vade, 3 yıl geri ödeme yok

Kanun teklifine göre, ilk kez ev alacak gençlere sağlanacak kredi için azami vade süresi 240 ay (20 yıl) olacak.

Kredi desteğinden yararlanan vatandaşlar, ilk 3 yıl boyunca herhangi bir geri ödeme yapmayacak.

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Gençlere müjde, devletten 3 yıl geri ödemesiz konut desteği: Tek şart var - Resim: 4

Faizin bir kısmını devlet karşılayacak

Teklifte, vatandaşlara verilecek konut kredisinin faiz yükünün bir bölümünün devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.

Bu sayede ilk kez ev sahibi olacak gençlerin daha düşük faiz oranlarıyla konut kredisine ulaşabilmesi hedefleniyor.

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Gençlere müjde, devletten 3 yıl geri ödemesiz konut desteği: Tek şart var - Resim: 5

5 yıl satmama şartı bulunuyor

Destekten yararlanacak vatandaşların satın aldıkları konutu en az 5 yıl boyunca satmamaları gerekecek.

Şartın ihlal edilmesi halinde ise sağlanan desteklerin geri alınması öngörülüyor.

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Gençlere müjde, devletten 3 yıl geri ödemesiz konut desteği: Tek şart var - Resim: 6

Kimler başvurabilecek?

Kanun teklifinde yer alan şartlara göre destekten yararlanabilmek için:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak,
Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına kayıtlı konut bulunmaması,
Son 5 yıl içinde konut sahibi olmamış olmak,
Düzenli ve belgelenebilir gelire sahip olmak,
Satın alınacak konutu ikamet amacıyla kullanacağını taahhüt etmek gerekiyor.

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Gençlere müjde, devletten 3 yıl geri ödemesiz konut desteği: Tek şart var - Resim: 7

Düzenleme henüz yasalaşmadı

Kanun teklifi şu anda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunuyor.

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Gençlere müjde, devletten 3 yıl geri ödemesiz konut desteği: Tek şart var - Resim: 8

Teklifin komisyonda ve ardından Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu nedenle şu an için başvuru süreci başlamış değil.

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