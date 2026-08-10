Ev fiyatları ve yüksek kredi maliyetleri nedeniyle konut sahibi olmakta zorlanan gençler için hazırlanan yeni konut finansmanı modeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldi.
Gençlere müjde, devletten 3 yıl geri ödemesiz konut desteği: Tek şart var
TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle ilk kez ev sahibi olacak gençlere uzun vadeli devlet destekli konut finansmanı sağlanması hedefleniyor. Destekten yararlanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken dikkat çeken bir şart bulunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
"İlk Defa Konut Edinecek Gençlere Devlet Destekli Konut Finansmanı Sağlanmasına Dair Kanun Teklifi" ile daha önce konut sahibi olmamış 18-35 yaş arasındaki vatandaşlara uzun vadeli ve düşük maliyetli kredi desteği verilmesi amaçlanıyor.
240 ay vade, 3 yıl geri ödeme yok
Kanun teklifine göre, ilk kez ev alacak gençlere sağlanacak kredi için azami vade süresi 240 ay (20 yıl) olacak.
Kredi desteğinden yararlanan vatandaşlar, ilk 3 yıl boyunca herhangi bir geri ödeme yapmayacak.
Faizin bir kısmını devlet karşılayacak
Teklifte, vatandaşlara verilecek konut kredisinin faiz yükünün bir bölümünün devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.
Bu sayede ilk kez ev sahibi olacak gençlerin daha düşük faiz oranlarıyla konut kredisine ulaşabilmesi hedefleniyor.
5 yıl satmama şartı bulunuyor
Destekten yararlanacak vatandaşların satın aldıkları konutu en az 5 yıl boyunca satmamaları gerekecek.
Şartın ihlal edilmesi halinde ise sağlanan desteklerin geri alınması öngörülüyor.
Kimler başvurabilecek?
Kanun teklifinde yer alan şartlara göre destekten yararlanabilmek için:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak,
Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına kayıtlı konut bulunmaması,
Son 5 yıl içinde konut sahibi olmamış olmak,
Düzenli ve belgelenebilir gelire sahip olmak,
Satın alınacak konutu ikamet amacıyla kullanacağını taahhüt etmek gerekiyor.
Düzenleme henüz yasalaşmadı
Kanun teklifi şu anda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunuyor.
Teklifin komisyonda ve ardından Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu nedenle şu an için başvuru süreci başlamış değil.