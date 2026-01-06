Gençlerde kolon kanseri alarmı: Neden artıyor? İşte bağırsakların en iyi dostları

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ?

Kolon kanseri erken evrede genellikle belirti vermez, bu yüzden sinsi ilerler. İlerledikçe şu şikayetler ortaya çıkabilir:Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik (ishal, kabızlık veya dışkının incelmesi)



Dışkıda kan (parlak kırmızı veya koyu renk)

Karın ağrısı, kramp veya şişkinlik

Bağırsağın tam boşalmadığı hissi

Açıklanamayan kilo kaybı

Halsizlik, yorgunluk ve kansızlık (demir eksikliği)

Bu belirtiler başka hastalıklarla karıştırılabilir, ancak 45-50 yaş üstünde persistingse doktora başvurun.