Gençlerbirliği Spor Kulübü, kulüp tarihinde bir ilke imza atarak Natura Dünyası ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan Başkan Haydar Arda Çakmak, bu işbirliğinin kulübün sürdürülebilir başarısı için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine; Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, yönetim kurulu üyeleri ve Natura Dünyası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Fırat katıldı.

'SADECE BİR İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL'

Törende konuşan Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Gençlerbirliği’nin, vizyoner markalarla güç birliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Çakmak, "Bu birliktelik sadece bir isim değişikliği değil, aynı zamanda hedeflerimize daha emin adımlarla yürümemizi sağlayacak bir güç birliğidir. Natura Dünyası'na destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Natura Dünyası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Fırat ise spora ve sporcuya destek vermeyi kurumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade ederek, "Bu birlikteliğin Gençlerbirliği’ne şans getirmesini ve sezon sonunda hedeflenen başarılara ulaşılmasında pay sahibi olmayı temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İmzalanan bu sözleşme, Gençlerbirliği kulübünün adı ''Natura Dünyası Gençlerbirliği'' oldu. Ancak bu isim değişikliği camiada tepki sesleri getirdi.