Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın Türkiye Kupası eşleşmesinde kulüpleri hakkında söylediği sözlere sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Yüksel Yıldırım’ın “yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacaklarını” belirterek Gençlerbirliği’ni es geçmelerinin ardından yanıt gecikmedi.

Ankara ekibinin açıklaması şu şekilde:

“Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminin ardından yaptığı açıklamaları dikkatle takip etmiş bulunuyoruz.

Sayın Yıldırım’ın, Trabzonspor ile oynayacakları çeyrek final mücadelesine ilişkin iddiasını dile getirirken yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacaklarını ifade etmesi, henüz oynanmamış bir maçta Gençlerbirliği’ni yok sayan talihsiz bir değerlendirmedir.

Her kulübün kendi takımına güven duyması doğaldır; ancak maçlar, kulüplerin bütçeleri, geçmiş başarıları veya puan tablosundaki mevcut konumlarıyla değil, o gün sahada verilen mücadelenin ruhuyla sonuçlanır.

Türkiye Kupası’nı daha önce iki kez kazanan Gençlerbirliği, çeyrek finale kalan diğer tüm kulüpler kadar kupaya taliptir. Bu vesileyle Anadolu kulüplerine ve Samsunspor camiasına verdiği benzersiz destekle futbol kamuoyunun sevgisini kazanmış Sayın Yıldırım’a sitemlerimizi iletir, kendisine ve kulübüne ülkemizi gururla temsil ettikleri Avrupa yolunda başarılar dileriz.”