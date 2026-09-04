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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, genç yıldızı Ousmane Diabate'nin transferini resmen tamamladı. Premier Lig temsilcisi Newcastle United, 18 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusunu 2,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

SEZONU GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TAMAMLAYACAK

Yapılan anlaşma kapsamında Ousmane Diabate, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Gençlerbirliği forması giymeyi sürdürecek. Böylece genç futbolcu, sezon boyunca gelişimini Ankara ekibinde devam ettirecek.

ANLAŞMADA BONUS VE SONRAKİ SATIŞ PAYI DA VAR

Transfer anlaşmasına göre Newcastle United, 2,5 milyon euroluk bonservis bedelini peşin ödeyecek. Gençlerbirliği ayrıca performansa bağlı olarak 500 bin euroya kadar bonus kazanabilecek.

Bunun yanı sıra anlaşmada, Diabate'nin gelecekteki satışından Gençlerbirliği'ne yüzde 5 pay verilmesini öngören madde de yer aldı. Oyuncunun yıllık 400 bin euroluk maaşı ise Newcastle United tarafından karşılanacak.

Öte yandan Diabate'nin yetiştiği SOAR Akademi de transferden 600 bin euro gelir elde edecek.

KISA SÜREDE A TAKIMA YÜKSELDİ

Kulübün eski başkan vekili İsmail Geliç'in girişimleriyle kadroya katılan Ousmane Diabate, Aralık 2025'te SOAR Akademi'den bedelsiz olarak Gençlerbirliği U19 takımına transfer olmuştu.

Başlangıçta aylık 2 bin dolar maaş alan genç futbolcu, kısa sürede gösterdiği performansla A takıma yükseldi.

BU SEZON DİKKAT ÇEKTİ

1,86 metre boyundaki Gineli futbolcu, ön liberonun yanı sıra merkez orta saha pozisyonunda da görev yapabiliyor.

Diabate, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıkarken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Gösterdiği performansın ardından Premier Lig ekibi Newcastle United'ın radarına giren genç oyuncu, kariyerinin en önemli transferlerinden birine imza attı.