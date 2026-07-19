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Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken kaleci pozisyonu için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

İRFAN CAN GÜNDEMDE

TRT Spor’un haberine göre başkent ekibi, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat ile ilgileniyor.

KARAR FENERBAHÇE’YE BAĞLI

Sarı-lacivertlilerin, Groningen ve Cracovia’dan gelen kiralama tekliflerini geri çevirdiği öğrenildi. Yönetimin, kaleci transferiyle ilgili alacağı karar doğrultusunda İrfan Can’ın geleceği de netlik kazanacak.

GÖZLER EDERSON KARARINDA

Fenerbahçe’nin Ederson transferiyle ilgili vereceği kararın ardından mevcut kaleci rotasyonunun şekilleneceği ve İrfan Can için de yol haritasının belirleneceği ifade ediliyor.