Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Ertuğrul Beray Ardıç, Galatasaray maçı öncesi yapılan açıklamalara tepki göstererek, kulübün İstanbul ekipleri arasındaki çekişmenin parçası haline getirilmeye çalışıldığını söyledi.

Ardıç, Gençlerbirliği’nin sadece kendi başarısına odaklandığını vurgulayarak, “Gençlerbirliği, İstanbul kulüpleri arasındaki sahanın dışına taşmış çekişmenin kurbanı edilemez” ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Arda Çakmak’ın daha önce yaptığı açıklamalara da atıfta bulunan Ardıç, kulübün mali durumu ve yönetim yapısına ilişkin iddialara açıklık getirerek şunları kaydetti:

"Başkanımız Arda Çakmak, Gençlerbirliği’nin finansal durumuna dair gayet net açıklamalarda bulundu. Başkanımız, eski başkanlara olan borçlar hariç, kulübün mayıs ayı sonu itibarıyla ödemekle yükümlü olduğu rakamı açıkladı. Burada, alacaklının söylemediğini, bu eski asbaşkanın dile getirmesindeki garabet bir yana, kendisinin Gençlerbirliği olmadığını da bütün camiaya bir kez daha göstermiş oluyor. Kulübümüzle ilgili açıklama yapan eski yöneticimizin, hangi takımın taraftarı olduğunu ve bu hafta Ankara'da kiminle oynayacağımızı düşününce, bu demeçlerin motivasyonumuzu düşürmek için yapılan dedikodular olduğu anlaşılıyor. Herkes bilmeli ki Gençlerbirliği, İstanbul kulüpleri arasındaki sahanın dışına taşmış çekişmenin kurbanı edilemez. Şu an itibarıyla Gençlerbirliği’nde üçe bölünmüş bir yönetim kurulu yok, çünkü aramızda bu şahsa benzeyen hiç kimse yok."

"İSTİYORLAR Kİ GENÇLERBİRLİĞİ BAŞARISIZ OLSUN"

"Gençlerbirliği, kulüp ruhuna uymayan isimleri kısa sürede kendiliğinden dışarı atacak kadar organik bir kulüptür." diyen Ardıç, "Kendi ismini parlatmak, duyurmak için camiayı kullanan bu gibi eski yöneticilerin de şurada birkaç aylık zamanları kaldı. İstiyorlar ki Gençlerbirliği başarısız olsun, kaos çıksın, yine göreve gelelim, yaptığımız saçma sapan işleri bir daha yapalım. Seçildiği başkanın istifa etmesi için elinden geleni ardına koymayan bir ismin, şimdi ortaya çıkıp yönetimimiz hakkında söylediklerini ciddiye almıyorum. Her gün kulüpteyiz, Gençler diye nefes alıyor Birliği diye veriyoruz. Taraftarımız ne derse başımız üstünde ama bu gibi isimlerin söyledikleri dediğim gibi eleştiri değil sadece dedikodudur." görüşlerine yer verdi.

Kulüp başkanı Arda Çakmak ile takımın eski teknik direktörü Metin Diyadin arasında yaşandığı belirtilen iddialara da açıklık getiren Ardıç, "Her ikisi de Gençlerbirliği ailesinin üyeleri. Birbirleri hakkında sadece onlar konuşabilir. Biz, kimin bu büyük aile için ne yaptığının farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.