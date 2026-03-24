Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde forma giyen Ricardo Velho ve Prince Martor, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına davet edildi. Kanat oyuncusu Cihan Çanak da Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Başkent temsilcisinde kaleci Ricardo Velho, Portekiz Milli Takımı’nın 28 Mart’ta Meksika ve 31 Mart’ta ABD ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı.

Cihan Çanak ise Ümit Milli Takım’ın, 31 Mart’ta Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri karşılaşması için aday kadroya davet edildi.

Kırmızı-siyahlıların 19 Yaş Altı takımında forma giyen Prince Martor da Liberya Milli Takımı’nın 27 Mart’ta Moritanya ve 31 Mart’ta Libya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.