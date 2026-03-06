Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde daha önce görev yapan ve şu anda takım çalıştırmayan 44 yaşındaki teknik adam Volkan Demirel için başkent ekibi yeniden devreye girdi.

LEVENT ŞAHİN İLE AYRILIK

Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ankara temsilcisinde 16 Şubat tarihinde göreve başlayan Levent Şahin, kırmızı-siyahlı kulübün bu sezon ayrılık yaşadığı 4’üncü teknik direktör oldu.

VOLKAN DEMİREL GÜNDEMDE

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre; Gençlerbirliği yönetimi Volkan Demirel’e resmi teklif iletti.

Teknik direktörlük kariyerine 2021 yılında Fatih Karagümrük’te adım atan Volkan Demirel, ardından Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği’nde görev yapmıştı.