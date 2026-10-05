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Gençlerbirliği'nde milli ara sırasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulundu ancak yönetim kurulu bu talebi kabul etmedi.

Başkent temsilcisi, yapılan değerlendirmenin ardından Diyadin'in görevine devam edeceğini açıkladı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır.

Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır.

Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur."

6 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

Gençlerbirliği bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puan topladı ve 13. sırada yer aldı.



Başkent ekibi, milli aranın ardından 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da lider Amedspor'u konuk edecek.