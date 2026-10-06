Kaynak: AA

Çakmak, kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Diyadin’in istifa talebinin dün yönetim tarafından kabul edilmediğini hatırlattı.

Bugün kulübe gelen Diyadin’in görevini bırakma konusundaki kararının kesin olduğunu yönetime ilettiğini belirten Çakmak, teknik direktörün başkan vekili Arif Ölmez ve diğer yöneticilerle görüştüğünü aktardı.

Diyadin’in göreve devam etmeyeceğini kesin bir dille ifade ettiğini söyleyen Çakmak, yazılı istifanın da kulübe sunulmasının ardından sürecin sonlandırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim olarak kendisinden memnun olduğumuzu ifade ettik. Bugün kendisi kulübe geldi. Ben dışarıdaydım. Başkan vekilimiz Arif (Ölmez) Bey ve diğer arkadaşlar ile görüşmüş. Dönmeyeceğini söylemiş. 'Kesin kararlıyım, ben ve ekibim bırakıyoruz' demiş. Yazılı olarak da istifa etmiş. Yazılı da istifasını verince bir şey yapamadık. Bu saatten sonra da tutamadık. Kendisi istifa etti. Bunun üzerine karşılıklı anlaştık, hakkını hukukunu kendisine teslim ederek sözleşmeyi sonlandırdık."

Gençlerbirliği’nin 7. haftada 10 Ekim Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacağının hatırlatılması üzerine başkan Çakmak, yeni teknik direktör konusunda aceleci davranmayacaklarını söyledi.

Çakmak, "Hoca konusunda acele etmeyeceğiz. Hocalarla tek tek görüşeceğiz, planlarımızı anlatacağız, onların planlarını dinleyeceğiz. Bütçesel anlamda beklentilerini takip edeceğiz. Geçen sene hoca konusunda çok acele ettik. O hatayı yaptım, bu sene yapmayacağım, ince eleyip sık dokuyacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de sezonun ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Göztepe karşısında galibiyet alan Gençlerbirliği, üçüncü haftada Erzurumspor ile berabere kaldı.

Başkent temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir mücadelelerinden puansız ayrıldı.

Metin Diyadin ise Gençlerbirliği’nde 2025-2026 sezonu içerisinde iki farklı dönemde teknik direktörlük görevini üstlendi.