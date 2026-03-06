Kırmızı-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başkent temsilcisi, 16 Şubat’ta göreve başlayan Levent Şahin yönetiminde ligde oynadığı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Gençlerbirliği deplasmanda ikas Eyüpspor’a 1-0 mağlup olurken, sahasında Zecorner Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Gençlerbirliği ayrıca dün Levent Şahin yönetiminde çıktığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Aliağa Futbol’u 3-1 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Bu sezon 4’üncü ayrılık

Natura Dünyası Gençlerbirliği’nde bu sezon teknik direktör koltuğunda 4’üncü ayrılık yaşandı.

Sezona geçen yıl takımı Süper Lig’e çıkaran Hüseyin Eroğlu ile başlayan başkent ekibinde, 11’inci haftada oynanan Göztepe maçıyla birlikte göreve Volkan Demirel getirildi.

Kulüpte yaşanan başkan değişiminin ardından takımın başında 5 lig maçına çıkan Volkan Demirel’in istifası sonrasında yönetim, teknik direktörlük görevi için Metin Diyadin ile anlaşmaya vardı.

Diyadin’in Gençlerbirliği’ndeki üçüncü dönemi ise ligde oynanan 6 maçla (2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet) sınırlı kaldı.

Deneyimli teknik adamın sözleşmesi, 2-2 sona eren Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yönetim tarafından feshedildi ve 16 Şubat’ta göreve Levent Şahin getirildi.

Gençlerbirliği, Süper Lig’de 24’üncü hafta sonunda topladığı 24 puanla 12’nci sırada yer alıyor.