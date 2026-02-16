Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kamuoyunda şaşkınlık yaratan ayrılık kararının ardından Metin Diyadin'in yerine teknik direktörlük görevine Levent Şahin'i getirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ LEVENT ŞAHİN İLE 1,5 YILLIĞINA ANLAŞTIĞINI DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için tecrübesi ve vizyonuyla hedeflerimize giden yolda, camiamızı yakından tanıyan Levent Şahin ile 1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktadır.

Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

SON OLARAK SUUDİ ARABİSTAN'DA FATİH TERİM'İN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

Uzun yıllar Fatih Terim'in teknik ekibinde görev alan 52 yaşındaki Levent Şahin son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ta yardımcı antrenörlük yapmıştı.