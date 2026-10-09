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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak.

Son üç lig maçından puan çıkaramayan başkent temsilcisi, milli maç arasına 7 puanla ve 13. sırada girdi.

Teknik direktör Metin Diyadin'in istifasının ardından Gençlerbirliği yönetimi, 6 Ekim'de deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı.

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe karşısında aldığı galibiyetlerle başlayan kırmızı-siyahlılar, ilk iki haftayı kayıpsız geçti. Başkent ekibi, üçüncü haftada ise Erzurumspor FK ile berabere kaldı.

Ardından Trabzonspor, Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde kötü sonuçlara son vermek ve yeniden çıkış yakalamak için mücadele edecek.