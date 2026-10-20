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Kaynak: AA

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Bernd Storck'un yönetiminde gerçekleştirilen idman, fitness salonundaki aktivasyon hareketleriyle başladı.

Sahaya geçilmesinin ardından ısınma koşusu yapan kırmızı-siyahlı oyuncular, antrenmanın devamında isabetli pas ve top kazanma çalışmaları üzerinde durdu.

Yaklaşık iki saat süren çalışma, taktik organizasyonlar ve gol vuruşlarına yönelik uygulamaların ardından tamamlandı.

Tedavi sürecini geride bırakarak iyileşme aşamasına geçen Cheikh Niasse, takım antrenmanında yer aldı. Tedavileri henüz devam eden Adama Traore, Pedro Pereira ve Kevin Rodrigues ise çalışmalarını takımdan ayrı, bireysel program dahilinde sürdürdü.

Gençlerbirliği ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki mücadele, 25 Ekim Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak.