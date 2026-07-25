Kaynak: DHA

Gençlerbirliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Arda Çakmak yeniden başkanlığa seçildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda kulübün mali planı ve denetim raporları görüşülerek ibra edildi.

Başkan adaylarından Ali Osman Avşar'ın seçim öncesinde adaylıktan çekilmesiyle seçime tek aday olarak giren Arda Çakmak, açık oylama sonucunda yeniden başkan oldu.

'GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ÇÖZMESİ GEREKEN YÜZLERCE PROBLEM VAR'

Yeniden başkan seçilmesinin ardından konuşan Arda Çakmak, "Herkesin görüşüne saygımız var. Keşke bu görüş ayrılığına düşen arkadaşlar kulübümüzü bugün genel kurula götürmese de daha uygun bir zamanda yapsaydı. Çünkü bugün Gençlerbirliği'nin çözmesi gereken yüzlerce problem var. İnanın genel kurul, Gençlerbirliği gündeminde en son olması gereken gündem maddesi." ifadelerini kullandı.

'KIRGINLIKLAR VE KAVGALAR BUGÜN İTİBARIYLA SONA ERDİ'

Yeni yönetimle birlikte kulübü daha güçlü bir yapıya kavuşturacaklarını belirten Çakmak, "İnşallah bugünden itibaren yeni yönetimimizle daha güçlü bir şekilde Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere getireceğiz. Bugün itibarıyla Gençlerbirliği'ndeki kırgınlıklar ve kavgalar bitmiştir. Ben kendi adıma herkesi affediyorum. Herkesten de af diliyorum. Hakkınızı helal edin." dedi.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Arif Ölmez, Gün Emre İçer, Tolga Arslan, Mehmet Doğru, Hüseyin Şen, Ahmet Turgut, Gökhan Kavlak, Cevdet Toptaş, Şevder Oyman, Hacı Mehmet Altınok, Hüseyin Yalçın, Habip Aktaş, Oktay Banlı, Latif Orhan, İbrahim Ethem Koşar, Seçkin Altınel, Arslan Atar, Tarık Demirelli, Enes Altınışık, Kadir Özgün Keskin, Cihat Murat Kahramaner, Tayfun Bağlan, Murat Ilıkan ve Bahri Kavak.