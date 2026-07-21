Kaynak: AA

Yazılı bir açıklama yayımlayan Avşar, seçim sürecinde özellikle üyelik ve delege işlemlerine ilişkin ortaya çıkan belirsizlikler nedeniyle sağlıklı, şeffaf ve demokratik bir seçim atmosferinin oluşmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Avşar, bu gerekçeler doğrultusunda başkan adaylığını sonlandırma kararı aldığını bildirdi.

"1000'e yakın Gençlerbirliği Kulübü ile yakından uzaktan ilgisi olmayan şahısların delege yapıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır." ifadesini kullanan Avşar, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan adaylığından çekilme kararı aldım. Ben adaylıktan çekiliyorum, siz de Gençlerbirliği camiasını sahte delegelerle dolmasını engelleyin ve yaptığınız yanlıştan geri dönün. Bu kararım, Gençlerbirliği'ne olan sevgimin ve bağlılığımın azaldığı anlamına gelmemektedir. Aksine, kulübümüzün kurumsal kimliğine ve geleceğine duyduğum saygının bir sonucudur. Bu süreçte bana güvenen kongre üyelerimize, taraftarlarımıza ve yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, Gençlerbirliği'nin birlik ve beraberlik içinde, demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla geleceğe yürümesini temenni ediyorum."