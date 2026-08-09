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Kaynak: Haber Merkezi

Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonunda kullanacağı dört yeni formayı sosyal medya hesaplarından yayımladığı 37 saniyelik tanıtım videosuyla duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüp, paylaşımını kuruluş yılı olan 1923'e atıfta bulunarak saat 19.23'te yaptı.

FUTBOLCULAR KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Tanıtım filminde Dimitrios Goutas, Sekou Koita, Zan Zuzek, Adama Traore, Franco Tongya ve takıma yeni katılan Kevin Rodrigues yer aldı.

ANKARA VE KULÜP TARİHİNDEN İZLER TAŞIYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon formalarının Ankara'nın simgeleri, doğası ve Gençlerbirliği'nin köklü tarihinden ilham alınarak tasarlandığı belirtildi.

Konseptlerine göre hazırlanan formalara "Çubuklu Forma", "Ankara Grisi", "Ankara Yıldızı" ve "Gelincik" isimleri verildi.

YARIN SATIŞA ÇIKACAK

Gençlerbirliği, yeni sezon formalarının yarından itibaren Kırmızı-Kara Mağaza'da taraftarların beğenisine sunulacağını açıkladı.